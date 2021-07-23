В Калужской области три человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 446, сообщает в пятницу, 23 июля, федеральный оперативный штаб.

С начала июля в нашей области уже 72 человека скончались от коронавируса. Это рекорд за календарный месяц. Ранее в декабре 2020 года было 63 летальных случая.

Выявлены 135 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 40 053.

Выздоровели от коронавируса 98 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 37 692 калужанина.

На лечении остаются 1915 человек.

Привиты - 213 тысяч человек.

По всей России за сутки выявлены 23 811 случаев коронавируса. За весь период - 6 078 522. Выписаны за сутки – 22 547, за весь период – 5 450 004. За последние сутки умерли 795 человек, за все время – 152 296.

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