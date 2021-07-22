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Калужский губернатор Владислав Шапша 22 июля провел личный прием граждан

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 22.07.2021 15:42 1 355
Калужский губернатор Владислав Шапша 22 июля провел личный прием граждан

В четверг, 22 июля, в приемной Президента Российской Федерации губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел прием граждан по личным вопросам.

С жалобой на ход реконструкции моста через Протву на участке дороги «Белоусово - Высокиничи - Серпухов» - Чаусово - Троицкое – Кременки к главе региона обратилась жительница Жуковского района. По ее словам, с осени прошлого года эксплуатация моста ограничена, что способствует возникновению пробок и вызывает неудобства для жителей. В последние месяцы строительные работы не велись.

Присутствующий на встрече министр дорожного хозяйства области Михаил Голубев пояснил, что после вскрытия дорожного полотна обнаружились скрытые повреждения конструктива и состояние мостового сооружения оказалось гораздо хуже предполагаемого. Работы не велись из-за поиска нового проектного решения по усилению несущей способности моста. В настоящее время строители приступили к работе. Полностью завершить реконструкцию с обустройством тротуаров, установкой освещения и дорожных знаков планируется к 1 декабря текущего года. При этом уже в середине ноября рабочее движение по мосту будет открыто. Министр отметил, что реконструкция моста проходит в рамках реализации проекта по ремонту дороги, которая будет приведена в порядок к концу сентября.

Владислав Шапша обратил внимание на необходимость контроля за соблюдением графика проведения работ, а также требований безопасности.

Еще одно обращение касалось ремонта дороги в деревне Воинка Ферзиковского района. Состояние этого объекта длительное время затрудняет возможность добраться до воинского захоронения – братской могилы. По информации главы администрации района Алексея Волкова, дорога будет отремонтирована с учетом пожеланий местных жителей. Торговые процедуры проведены, определен подрядчик, 27 июля состоится подписание контракта. Срок проведения работ – 45 дней. Владислав Шапша поинтересовался у руководства района не будет ли проблем с реализацией проекта, есть ли денежные средства на данные работы. Убедившись, что помех для строительства дороги нет, он потребовал самым серьезным образом отнестись к выполнению обещаний, данных жителям.

Жительница Думиничского района обратилась к главе региона с просьбой помочь в восстановлении дома, сгоревшего при пожаре. Его собственница – одинокая женщина, инвалид II группы. Помощь в восстановлении строения, от которого остались только стены, уже оказала районная администрация и частные лица. Осталось провести инженерные коммуникации и выполнить внутренние работы. Владислав Шапша поблагодарил посетительницу за внимание и заботу, отметив, что «не часто люди беспокоятся о решении проблем других». Он заверил, что финансовая помощь на завершение ремонтных работ будет оказана.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 22.07.2021 15:42 1 355
Тэги: общество область
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