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Главные новости в Калужской области 21 июля: рекорды коронавируса и места для купания

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.07.2021 20:00 0 321
Главные новости в Калужской области 21 июля: рекорды коронавируса и места для купания

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 20 июля. 

Смерти от ковида

В нынешнем июле Калужская область всего за три недели установила новый рекорд по смертности от коронавируса за календарный месяц. За очередные сутки скончались четверо калужан. Всего в этом месяце болезнь унесла жизни 64 наших земляков.

Где можно купаться

Калужский Роспотребнадзор обновил данные по пригодным для купания водоемам. В Калуге таких три. Полный список смотрите здесь.

Путин, помоги

Жители Калужской области пожаловались президенту на огромные ямы на дорогах. А ответ пришел от регионального министерства.

Берегись, пешеход

В Калуге 11-летнего велосипедиста сбили на улице Циолковского. А на улице Кирова в районе памятника Кирову под колеса «Хонды» попала девушка.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.07.2021 20:00 0 321
Тэги: обзор новостей общество
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