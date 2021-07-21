Калужский Роспотребнадзор обновил данные по пригодным для купания водоемам

В среду, 21 июля, управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало обновленный список водоемов региона, в которых вода соответствует санитарным нормам. Также представлены места, в которых ведомство не рекомендует купаться.

Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам

Калуга:

пруд Вырка в д. Верхняя Вырка;

Андреевский карьер;

водоем в д. Лаврово-Песочня.

Бабынинский район:

пруд в дер. Лапино;

пруд в дер. Холопово.

Барятинский район:

озеро в д. Шершнево;

озеро в с. Барятино.

Дзержинский район:

место отдыхъа в Кондрово на р. Шаня, ул. Набережная;

р. Суходрев, п. Полотняный Завод.

Думиничский район:

р. Жиздра в районе моста между д. Дубровка и ст. Думиничи;

р. Брынь в районе моста в д. Поляки.

Жиздринский район:

р. Жиздра в районе ул. Володарского.

Жуковский район:

р. Суходрев до п. Детчино.

Кировский район:

Нижнее озеро (в районе ул. Ломоносова, в районе плотины);

Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка).

Куйбышевский район:

пруд Верхний в д. Садовище (верхний);

пруд Верхний в д. Садовище (нижний);

пруд в д. Падерки.

Людиновский район:

озеро Ломпадь в районе средней школы № 8 г. Людиново;

озеро Ломпадь в районе ул. Бакунина, ул. Суворова;

озеро Ломпадь в районе здания Людиновского участка ГИМС г. Людиново.

Мосальский район:

водоем в г. Мосальск.

Спас-Деменский район:

озеро Лесное.

Тарусский район

р. Таруска (устье).

Сухиничский район:

правый берег водохранилища в районе дамбы-плотины г. Сухиничи

Хвастовичский район:

оз. в с. Пеневичи

Юхновский район:

р. Угра, г. Юхнов;

р. Кунава в г. Юхнов.

Не рекомендуется купаться в следующих водоемах

Калуга:

река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД);

река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск);

озеро Резвань;

Сероводородные озера;

Рождественские пруды;

Яченское водохранилище (район Бора)

Боровский район:

р. Протва г. Боровск (район п. Институт);

р. Протва г. Ермолино (ул. Советская)

р. Истья.

Дзержинский район:

место отдыха п. Товарково р. Угра;

р. Угра, д. Тучнево;

р. Угра д. Люблинка;

озеро в д. Озеро;

обводенный карьер в д. Новоскаковское.

Думиничский район

пруд Конка в п. Думиничи.

Жиздринский район:

р. Жиздра по ул. Советская г. Жиздра;

р. Жиздра по ул. Брянская г. Жиздра

Жуковский район:

Жуков пруд;

пруд в г. Белоусово;

р. Протва (Трубинский мост);

оз. Огублянка.

Износковский район

пруд в с. Износки.

Козельский район:

р. Другузка г. Козельск черта города;

р. Жиздра г. Козельск в районе ул. Колхозная, ул. Достоевского;

пруд г. Сосенский

Людиновский район:

р. Неполодь г. Людиново;

р. Болва г. Людиново;

озеро Ломпадь в районе коллективного сада № 1 г. Людиново

Малоярославецкий район:

р. Суходрев после п. Детчино, Аурово (у моста);

р. Лужа - Ивановский мост (г. Малоярославец);

р. Лужа - Боровский мост (г. Малоярославец);

пруд Санаторий Воробьево

Медынский район:

г. Медынь, р. Медынка;

р. Шаня, д. Радюкино.

Мещовский район

р. Турея, г. Мещовск.

Перемышльский район

о. Бездонное в границах Перемышля.

Тарусский район:

р. Ока (Место купания, в центральной части г. Таруса, выше и ниже места сброса очистных сооружений).

Ульяновский район:

водохранилище с. Ульяново;

р. Вытебеть, дер. Дурнево.

Хвастовичский район:

дер. Теребень, р. Рессета;

с. Хвастовичи, плотина озеро.