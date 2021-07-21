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Калужский Роспотребнадзор обновил данные по пригодным для купания водоемам

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 21.07.2021 15:29 0 736
Калужский Роспотребнадзор обновил данные по пригодным для купания водоемам

В среду, 21 июля, управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало обновленный список водоемов региона, в которых вода соответствует санитарным нормам. Также представлены места, в которых ведомство не рекомендует купаться.

Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам

Калуга:

  • пруд Вырка в д. Верхняя Вырка;
  • Андреевский карьер;
  • водоем в д. Лаврово-Песочня.

Бабынинский район:

  • пруд в дер. Лапино;
  • пруд в дер. Холопово.

Барятинский район:

  • озеро в д. Шершнево;
  • озеро в с. Барятино.

Дзержинский район:

  • место отдыхъа в Кондрово на р. Шаня, ул. Набережная;
  • р. Суходрев, п. Полотняный Завод.

Думиничский район:

  • р. Жиздра в районе моста между д. Дубровка и ст. Думиничи;
  • р. Брынь в районе моста в д. Поляки.

Жиздринский район:

  • р. Жиздра в районе ул. Володарского.

Жуковский район:

  • р. Суходрев до п. Детчино.

Кировский район:

  • Нижнее озеро (в районе ул. Ломоносова, в районе плотины);
  • Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка).

Куйбышевский район:

  • пруд Верхний в д. Садовище (верхний);
  • пруд Верхний в д. Садовище (нижний);
  • пруд в д. Падерки.

Людиновский район:

  • озеро Ломпадь в районе средней школы № 8 г. Людиново;
  • озеро Ломпадь в районе ул. Бакунина, ул. Суворова;
  • озеро Ломпадь в районе здания Людиновского участка ГИМС г. Людиново.

Мосальский район:

  • водоем в г. Мосальск.

Спас-Деменский район:

  • озеро Лесное.

Тарусский район

  • р. Таруска (устье).

Сухиничский район:

  • правый берег водохранилища в районе дамбы-плотины г. Сухиничи

Хвастовичский район:

  • оз. в с. Пеневичи

Юхновский район:

  • р. Угра, г. Юхнов;
  • р. Кунава в г. Юхнов.

Не рекомендуется купаться в следующих водоемах

Калуга:

  • река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД);
  • река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск);
  • озеро Резвань;
  • Сероводородные озера;
  • Рождественские пруды;
  • Яченское водохранилище (район Бора)

Боровский район:

  • р. Протва г. Боровск (район п. Институт);
  • р. Протва г. Ермолино (ул. Советская)
  • р. Истья.

Дзержинский район:

  • место отдыха п. Товарково р. Угра;
  • р. Угра, д. Тучнево;
  • р. Угра д. Люблинка;
  • озеро в д. Озеро;
  • обводенный карьер в д. Новоскаковское.

Думиничский район

  • пруд Конка в п. Думиничи.

Жиздринский район:

  • р. Жиздра по ул. Советская г. Жиздра;
  • р. Жиздра по ул. Брянская г. Жиздра

Жуковский район:

  • Жуков пруд;
  • пруд в г. Белоусово;
  • р. Протва (Трубинский мост);
  • оз. Огублянка.

Износковский район

  • пруд в с. Износки.

Козельский район:

  • р. Другузка г. Козельск черта города;
  • р. Жиздра г. Козельск в районе ул. Колхозная, ул. Достоевского;
  • пруд г. Сосенский

Людиновский район:

  • р. Неполодь г. Людиново;
  • р. Болва г. Людиново;
  • озеро Ломпадь в районе коллективного сада № 1 г. Людиново

Малоярославецкий район:

  • р. Суходрев после п. Детчино, Аурово (у моста);
  • р. Лужа - Ивановский мост (г. Малоярославец);
  • р. Лужа - Боровский мост (г. Малоярославец);
  • пруд Санаторий Воробьево

Медынский район:

  • г. Медынь, р. Медынка;
  • р. Шаня, д. Радюкино.

Мещовский район

  • р. Турея, г. Мещовск.

Перемышльский район

  • о. Бездонное в границах Перемышля.

Тарусский район:

  • р. Ока (Место купания, в центральной части г. Таруса, выше и ниже места сброса очистных сооружений).

Ульяновский район:

  • водохранилище с. Ульяново;
  • р. Вытебеть, дер. Дурнево.

Хвастовичский район:

  • дер. Теребень, р. Рессета;
  • с. Хвастовичи, плотина озеро.
Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 21.07.2021 15:29 0 736
Тэги: общество роспотребнадзор экология
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