Калужский Роспотребнадзор обновил данные по пригодным для купания водоемам
В среду, 21 июля, управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало обновленный список водоемов региона, в которых вода соответствует санитарным нормам. Также представлены места, в которых ведомство не рекомендует купаться.
Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам
Калуга:
- пруд Вырка в д. Верхняя Вырка;
- Андреевский карьер;
- водоем в д. Лаврово-Песочня.
Бабынинский район:
- пруд в дер. Лапино;
- пруд в дер. Холопово.
Барятинский район:
- озеро в д. Шершнево;
- озеро в с. Барятино.
Дзержинский район:
- место отдыхъа в Кондрово на р. Шаня, ул. Набережная;
- р. Суходрев, п. Полотняный Завод.
Думиничский район:
- р. Жиздра в районе моста между д. Дубровка и ст. Думиничи;
- р. Брынь в районе моста в д. Поляки.
Жиздринский район:
- р. Жиздра в районе ул. Володарского.
Жуковский район:
- р. Суходрев до п. Детчино.
Кировский район:
- Нижнее озеро (в районе ул. Ломоносова, в районе плотины);
- Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка).
Куйбышевский район:
- пруд Верхний в д. Садовище (верхний);
- пруд Верхний в д. Садовище (нижний);
- пруд в д. Падерки.
Людиновский район:
- озеро Ломпадь в районе средней школы № 8 г. Людиново;
- озеро Ломпадь в районе ул. Бакунина, ул. Суворова;
- озеро Ломпадь в районе здания Людиновского участка ГИМС г. Людиново.
Мосальский район:
- водоем в г. Мосальск.
Спас-Деменский район:
- озеро Лесное.
Тарусский район
- р. Таруска (устье).
Сухиничский район:
- правый берег водохранилища в районе дамбы-плотины г. Сухиничи
Хвастовичский район:
- оз. в с. Пеневичи
Юхновский район:
- р. Угра, г. Юхнов;
- р. Кунава в г. Юхнов.
Не рекомендуется купаться в следующих водоемах
Калуга:
- река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД);
- река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск);
- озеро Резвань;
- Сероводородные озера;
- Рождественские пруды;
- Яченское водохранилище (район Бора)
Боровский район:
- р. Протва г. Боровск (район п. Институт);
- р. Протва г. Ермолино (ул. Советская)
- р. Истья.
Дзержинский район:
- место отдыха п. Товарково р. Угра;
- р. Угра, д. Тучнево;
- р. Угра д. Люблинка;
- озеро в д. Озеро;
- обводенный карьер в д. Новоскаковское.
Думиничский район
- пруд Конка в п. Думиничи.
Жиздринский район:
- р. Жиздра по ул. Советская г. Жиздра;
- р. Жиздра по ул. Брянская г. Жиздра
Жуковский район:
- Жуков пруд;
- пруд в г. Белоусово;
- р. Протва (Трубинский мост);
- оз. Огублянка.
Износковский район
- пруд в с. Износки.
Козельский район:
- р. Другузка г. Козельск черта города;
- р. Жиздра г. Козельск в районе ул. Колхозная, ул. Достоевского;
- пруд г. Сосенский
Людиновский район:
- р. Неполодь г. Людиново;
- р. Болва г. Людиново;
- озеро Ломпадь в районе коллективного сада № 1 г. Людиново
Малоярославецкий район:
- р. Суходрев после п. Детчино, Аурово (у моста);
- р. Лужа - Ивановский мост (г. Малоярославец);
- р. Лужа - Боровский мост (г. Малоярославец);
- пруд Санаторий Воробьево
Медынский район:
- г. Медынь, р. Медынка;
- р. Шаня, д. Радюкино.
Мещовский район
- р. Турея, г. Мещовск.
Перемышльский район
- о. Бездонное в границах Перемышля.
Тарусский район:
- р. Ока (Место купания, в центральной части г. Таруса, выше и ниже места сброса очистных сооружений).
Ульяновский район:
- водохранилище с. Ульяново;
- р. Вытебеть, дер. Дурнево.
Хвастовичский район:
- дер. Теребень, р. Рессета;
- с. Хвастовичи, плотина озеро.
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