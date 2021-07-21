Жители Калужской области пожаловались президенту на огромные ямы на дорогах

В понедельник, 19 июля, житель Калужской области пожаловался губернатору в его социальных сетях на плохое состояние дороги в деревне Писково Боровского района. Мужчина остался недоволен ответом заместителя губернатора Ольги Ивановой на его запрос о состоянии этого участка дороги.

- Дорога не в том состоянии, о котором пишет мне госпожа Иванова, - написал он в комментариях к одному из постов. – Прокатитесь и посмотрите сами.

Для нашей редакции мужчина пояснил, что писал официальное обращение президенту России Владимиру Путину о плачевном состоянии автомобильных дорог «Малоярославец – Боровск – Шемякино» и «Малоярославец – Боровск – Писково - Климовское – Ивановское» в Боровском районе. На это обращение ответили от лица заместителя губернатора.

По сути, ответ администрации области не отличается от ответа регионального министерства дорожного хозяйства.

- В текущем году данная дорога, проходящая через деревню Писково, поддерживается в безопасном для проезда автотранспорта состоянии, - написала пресс-служба Миндора в комментариях. – На этой дороге в мае проводились работы по устранению ямочности. Возможность ее ремонта будет рассматриваться при составлении программы работ на последующие годы.

- Мнение Миндора о том, что дорога в безопасном для проезда состоянии, с мнением тех, кто ездит по этой дороге ежедневно и не один раз, не совпадает, - уточняет мужчина. - И никакого даже ямочного ремонта в Писково в мае не было. Да, в Городне в ямы накидали немного асфальта, чтобы на трассе Боровск - Малоярославец избежать трагедии, но это не в Писково и далее до Шемякино.

В подтверждение своих слов мужчина прислал нам свежие фотографии, сделанные, по его словам, во вторник, 20 июля.