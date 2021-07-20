Главные новости в Калужской области 20 июля: исчезновение ребенка и новые переходы

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 20 июля.

Пропал мальчик

Накануне в Калуге пропал 12-летний мальчик. Его до сих пор ищут.

Новые зебры

На дороге между Анненками и Силикатным движение пешеходов сделают более безопасным. Там появятся два новых перехода. Такое решение сегодня приняли на заседании комиссии в городской управе.

Идем на рекорд

На этой неделе в Калужской области может досрочно пасть рекорд по смертям от коронавируса в течение одного календарного месяца. Ковид в июле уже унес жизни 60 наших земляков. Больше было только в декабре 2020-го.

Третья полоса

Улицу Баррикад в Калуге расширят в районе Дворца спорта за счет сужения тротуара. Это нужно, чтобы было удобнее заезжать на территорию спортивного комплекса. Когда откроют сам дворец – до сих пор не ясно.

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