В Калуге появятся два новых пешеходных перехода на дороге Анненки – Силикатный
На дороге между Анненками и Силикатным в Калуге в ближайшее время появятся два новых пешеходных перехода. Такое решение во вторник, 20 июля, приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает управление городского хозяйства.
Одна зебра разместится у дома №69 к.1 по улице Гурьянова, вторая – на перекрестке с улицей Изумрудной.
- Они обеспечит безопасный переход граждан одной из загруженных магистралей города, - подчеркнули в горхозяйстве.
Два новых перехода обустроят на дороге Анненки - Силикатный.
Также на заседании комиссии решили организовать парковку в районе строящегося здания детского сада на пересечении улицы Маяковского и переулка Заводского.
А на улице Рылеева рядом с детским садом №77 «Родничок» появится желтый мигающий светофор.
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