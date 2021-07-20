В Калуге расширят улицу Баррикад рядом с Дворцом спорта
Улицу Баррикад в Калуге собираются расширить на участке между улицами Ленина и Веры Андриановой. Соответствующее решение во вторник, 20 июля, приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.
На проезжей части появится третья полоса за счет сужения тротуара, пояснили в управлении городского хозяйства.
- [Проект] направлен на то чтобы увеличить пропускную способность участка и обеспечить комфортный выезд транспортных средств с территории Дворца спорта, - пояснили в горхозяйстве.
Напомним, Дворец спорта в Калуге планировалось сдать в декабре 2020 года. Затем окончание строительства перенесли на весну. По последним данным, комплекс откроется ко Дню города, который будет отмечаться 28 августа.
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