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Главные новости в Калужской области 13 июля: рекорды коронавируса и рост смертности

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.07.2021 20:00 4 1111
Главные новости в Калужской области 13 июля: рекорды коронавируса и рост смертности

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 13 июля.

Ковид наступает

В Калужской области продолжает увеличиваться заболеваемость коронавирусом. Сегодня вновь обновлен рекорд весны и лета 2021 года по количеству новых случаев.При этом каждый день начали умирать три-четыре человека.

Пугающая статистика

Появилась и новая статистика по смертности в нашем регионе. По сравнению с 2020-м годом количество умерших выросло на 17%. По Калуге – и вовсе на 25%.

Пострадали на дорогах

В Кирове рейсовый автобус врезался в грузовик. Пострадали пятеро пассажиров. А в Калуге водитель «БМВ» сбил 12-летнюю девочку, которая ехала по переходу на электросамокате.

Где охладиться

Сегодня Роспотребнадзор обновил данные по состоянию калужских водоемов. В Калуге ведомство рекомендует купаться лишь в трех местах.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.07.2021 20:00 4 1111
Тэги: общество обзор новостей
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