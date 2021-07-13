В Калужской области смертность в 2021 году выросла на 17%

В понедельник, 12 июля, Калугастат опубликовал новые данные о смертности в Калужской области. За январь-май 2021 года в нашем регионе скончались 7408 человек. Это на 17% больше, чем годом ранее.

Смертность выросла во всех районах области, кроме Бабынинского, Барятинского, Износковского, Медынского, Мосальского, Сухиничского и Ферзиковского.

В Калуге за первые пять месяцев года умерли 2688 человек. Рост по сравнению с 2020-м – 25%.

За май в Калужской области умер 1351 человек. В прошлом году было 1508 смертей за месяц. Снижение показателя составило 10%.

В Калуге за май 2021 года умерли 493 человека. В прошлом году было 473. Рост – 4%.