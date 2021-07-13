В Калуге водитель «БМВ» сбил 12-летнюю девочку на электросамокате

Днем в понедельник, 12 июля, в Калуге на перекрестке улицы Телевизионной и переулка Чичерина в ДТП пострадала 12-летняя девочка. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 31-летний водитель «БМВ X5» с переулка Чичерина поворачивал направо на Телевизионную на зеленый сигнал светофора и сбил 12-летнюю девочку. Школьница ехала по переходу на электросамокате.

У ребенка зафиксированы различные травмы. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.