В Калужской области 1637 человек пострадали от укусов клещей

По состоянию на 12 июля в Калужской области в 2021 году от укусов клещей пострадали 1637 человек. Это на 17% больше, чем годом ранее, сообщает управление Роспотребнадзора по Калужской области.

Среди укушенных клещами 420 детей.

За последнюю неделю от клещей пострадали 150 калужан, среди которых 34 ребенка. В 22 случаях клещи были заражены боррелиозом.