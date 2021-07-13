В Калужской области 1637 человек пострадали от укусов клещей
По состоянию на 12 июля в Калужской области в 2021 году от укусов клещей пострадали 1637 человек. Это на 17% больше, чем годом ранее, сообщает управление Роспотребнадзора по Калужской области.
Среди укушенных клещами 420 детей.
За последнюю неделю от клещей пострадали 150 калужан, среди которых 34 ребенка. В 22 случаях клещи были заражены боррелиозом.
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