В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 11 июля, подтвердили 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это масимальный показатель за последние несколько месяцев. Общее число заболевших выросло до 38 505, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровел 81 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 36 596 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти от коронавируса. Скончались три жителя Калуги 92, 79 и 70 лет, а также 69-летний пациент из Обнинска. В списке умерших теперь 404 жителя Калужской области.

На лечении остаются 1505 человек.

В 25 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 480 (+1 к предыдущему дню),

Обнинск – 139 (+1),

Боровский район – 111 (+2),

Кировский район – 82 (+2),

Дзержинский район – 70 (+1),

Малоярославецкий район – 69 (+2),

Сухиничский район – 53 (+2),

Козельский район – 49 (+2),

Жуковский район – 46 (+1),

Людиновский район – 39 (+1),

Медынский район – 30 (+1),

Думиничский район – 29 (+2),

Тарусский район – 28 (+2),

Юхновский район – 28 (+2),

Бабынинский район – 27 (+2),

Хвастовичский район – 26 (+1),

Ферзиковский район – 25 (+1),

Перемышльский район – 24 (+1),

Спас-Деменский район – 23 (+1),

Жиздринский район – 22 (+1),

Мещовский район – 20 (+1),

Мосальский район - 20 (+1),

Куйбышевский район – 18 (+1),

Барятинский район – 16 (0),

Ульяновский район – 16 (+1),

Износковский район – 15 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 июля 2021 года.

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