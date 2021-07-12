В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 11 июля, подтвердили 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это масимальный показатель за последние несколько месяцев. Общее число заболевших выросло до 38 505, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровел 81 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 36 596 калужан.
Подтверждены четыре новые смерти от коронавируса. Скончались три жителя Калуги 92, 79 и 70 лет, а также 69-летний пациент из Обнинска. В списке умерших теперь 404 жителя Калужской области.
На лечении остаются 1505 человек.
В 25 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 480 (+1 к предыдущему дню),
- Обнинск – 139 (+1),
- Боровский район – 111 (+2),
- Кировский район – 82 (+2),
- Дзержинский район – 70 (+1),
- Малоярославецкий район – 69 (+2),
- Сухиничский район – 53 (+2),
- Козельский район – 49 (+2),
- Жуковский район – 46 (+1),
- Людиновский район – 39 (+1),
- Медынский район – 30 (+1),
- Думиничский район – 29 (+2),
- Тарусский район – 28 (+2),
- Юхновский район – 28 (+2),
- Бабынинский район – 27 (+2),
- Хвастовичский район – 26 (+1),
- Ферзиковский район – 25 (+1),
- Перемышльский район – 24 (+1),
- Спас-Деменский район – 23 (+1),
- Жиздринский район – 22 (+1),
- Мещовский район – 20 (+1),
- Мосальский район - 20 (+1),
- Куйбышевский район – 18 (+1),
- Барятинский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 16 (+1),
- Износковский район – 15 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 июля 2021 года.
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