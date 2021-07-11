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Четыре человека скончались за сутки от коронавируса в Калужском регионе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.07.2021 14:47 0 296
Четыре человека скончались за сутки от коронавируса в Калужском регионе

В Калужской области за последние сутки подтвердили 119 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 38 505, сообщает в воскресенье, 11 июля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровел от ковида 81 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 36 596 калужан.

Четыре человека скончались за сутки. В списке умерших 404 жителя нашего региона.

По всей России за сутки выявлено 25 033 случая коронавируса. За весь период - 5 783 333. Выписаны за сутки – 17 382, за весь период – 5 200 219. За последние сутки умерли 749 человек, за все время – 143 002.

По данным на сегодня в Калуге по-прежнему привиты 161 992 человека, из них двумя компонентами - 103 300. Это составляет 16,18% от всего населения региона. По этому показателю Калужская область занимает 56 место в стране.

Тем временем в Калужской области за период летних отпусков возросло число фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса. 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.07.2021 14:47 0 296
Тэги: ковид коронавирус
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