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За лето в Калужском регионе увеличилось количество фиктивных сертификатов о вакцинации

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.07.2021 14:17 1 454
За лето в Калужском регионе увеличилось количество фиктивных сертификатов о вакцинации

Правительство Калужской области в воскресенье, 11 июля, рассказывает о том, что в регионе за период летних отпусков все больше людей стало покупать фиктивные сертификаты о вакцинации от Covid-19.

Полиция предупреждает, что при приобретении поддельного сертификата, не делая прививку, легко нарваться на мошенников. Нет гарантий, что при переводе денег можно получить документ на руки. 

А раскрыть фиктивность сертификата не составит труда во время отдыха. За оборот поддельных документов, штампов, печатей и бланков предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ. К тому же если владелец недействительной справки окажется источником инфекции, его накажут за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.07.2021 14:17 1 454
Тэги: коронавирус ковид прививка вакцинация
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