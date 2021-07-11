За лето в Калужском регионе увеличилось количество фиктивных сертификатов о вакцинации

Правительство Калужской области в воскресенье, 11 июля, рассказывает о том, что в регионе за период летних отпусков все больше людей стало покупать фиктивные сертификаты о вакцинации от Covid-19.

Полиция предупреждает, что при приобретении поддельного сертификата, не делая прививку, легко нарваться на мошенников. Нет гарантий, что при переводе денег можно получить документ на руки.

А раскрыть фиктивность сертификата не составит труда во время отдыха. За оборот поддельных документов, штампов, печатей и бланков предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ. К тому же если владелец недействительной справки окажется источником инфекции, его накажут за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий.