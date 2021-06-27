Калужские школьники отпраздновали выпускные 26 июня

В субботу, 26 июня, в Калуге прошли выпускные. И школьникам, и родителям накануне пришлось изрядно понервничать. Не только из-за праздничной суеты, но и из-за вопроса, который стоял до последнего: будет ли праздник, или все-таки выпускники лишатся торжества, как это было в 2020 году.

К счастью, празднование состоялось в лучших традициях. А погода только помогла: день был солнечным, а температура воздуха прогрелась до +31.

- Вот они, наши выпускники! Желаю вам сделать правильный выбор и встать на ту дорогу, которая поможет освоить любимую и нужную профессию, - обратился к уже бывшим школьникам глава Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Пусть каждая дверь, куда вам захочется постучаться, открывается. Стремитесь, дерзайте, реализуйте лучшее в себе. В добрый путь!

Напомним, в 2021 году праздник выпускников был организован в Центральном парке культуры и отдыха. Попасть туда можно было только при наличии браслетов и ПЦР-тестов.

23 улицы в этот день были перекрыты.