В Калуге ограничат движение на 23 улицах и закроют Центральный парк из-за Дня выпускника

В субботу, 26 июня, в Калуге в связи с проведением Дня выпускника в Центральном парке культуры и отдыха с 14:00 посещение будет ограничено. Парк вновь откроет свои двери для калужан в воскресенье, сообщает городская управа со ссылкой на управление городского хозяйства.

Также в этот день перекроют некоторые дороги.

С 16:15 до 19:30 часов будет прекращено движение транспортных средств по следующим адресам:

по ул. Кирова (от пл.Победы до ул.Московской);

по ул. Маршала Жукова (от ул.Фридриха Энгельса до пл.Победы);

по ул. Степана Разина (от ул.Тульской до пл.Победы);

по ул. Николо-Козинской (от ул.Дзержинского до ул.Кирова);

по пер.Кирова (от ул.Суворова до ул.Кирова);

по ул. Ленина (от ул.Суворова до пл. Карла Маркса и до ул.Луначарского);

по ул. Московской (от ул.Достоевского до пл.Карла Маркса);

по ул. Дзержинского (от ул.Московской до ул.Ленина).

С 17:00 до 23:00 часов - по Профессиональному проезду;

С 17:15 до 20:30: