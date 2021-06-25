В Калуге ограничат движение на 23 улицах и закроют Центральный парк из-за Дня выпускника
В субботу, 26 июня, в Калуге в связи с проведением Дня выпускника в Центральном парке культуры и отдыха с 14:00 посещение будет ограничено. Парк вновь откроет свои двери для калужан в воскресенье, сообщает городская управа со ссылкой на управление городского хозяйства.
Также в этот день перекроют некоторые дороги.
С 16:15 до 19:30 часов будет прекращено движение транспортных средств по следующим адресам:
- по ул. Кирова (от пл.Победы до ул.Московской);
- по ул. Маршала Жукова (от ул.Фридриха Энгельса до пл.Победы);
- по ул. Степана Разина (от ул.Тульской до пл.Победы);
- по ул. Николо-Козинской (от ул.Дзержинского до ул.Кирова);
- по пер.Кирова (от ул.Суворова до ул.Кирова);
- по ул. Ленина (от ул.Суворова до пл. Карла Маркса и до ул.Луначарского);
- по ул. Московской (от ул.Достоевского до пл.Карла Маркса);
- по ул. Дзержинского (от ул.Московской до ул.Ленина).
С 17:00 до 23:00 часов - по Профессиональному проезду;
С 17:15 до 20:30:
- по ул. Ленина (от пл.Карла Маркса до пл.Старый торг);
- по ул. Луначарского (от ул.Тульской до ул.Ленина);
- по пер. Старичкову (от ул.Луначарского до ул.Ленина);
- по ул. Воскресенской (от ул.Дарвина до пл.Карла Маркса);
- по ул. Дарвина (от ул.Воскресенской до ул.Театральной);
- по ул. Карпова (от ул.Воскресенской до пер.Гостинорядского);
- по пер.Гостинорядскому (от ул.Карпова до пл.Старый торг);
- по ул.Театральной (от ул.Кропоткина до ул.Баженова);
- по ул. Баженова (от ул.Марата до пл.Старый торг);
- по ул. Кропоткина (от ул.Театральной до пер.Гостинорядского);
- по пл. Старый торг;
- по ул.Кутузова (от 1-го Красноармейского пер. до пл.Старый торг);
- по ул.Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл.Старый торг);
- по ул.Набережной (от ул. Красная Гора до пл.Старый торг).
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