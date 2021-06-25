В Калужской области от коронавируса умерли еще двое

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 367, сообщает в пятницу, 25 июня, федеральный оперативный штаб.

Выявлено 70 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 37 020.

Выздоровели от коронавируса 64 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 35 361 калужанин.

На лечении остаются 1 292 человека.

По всей России за сутки выявлены 20 393 случая коронавируса. За весь период - 5 409 088. Выписаны за сутки – 14 024, за весь период – 4 929 639. За последние сутки умер 601 человек, за все время – 132 064.