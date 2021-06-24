Главные новости в Калужской области 24 июня: массовое ДТП, проблемы с водой, прививочная дискриминация
Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.
ДТП на Ленина
На улице Ленина в Калуге произошло ДТП. Там мотоциклист сбил 17-летнего парня. Позже выяснилось, что молодой человек переходил дорогу на красный сигнал светофора.
Прививочная дискриминация
Сотрудник одного из заводов пожаловался на то, что руководство объявило о намерении снизить премию всем работникам, которые не хотят прививаться от коронавируса, на 30%. Пока что об этом заявили только на словах, но сотрудникам пригрозили ввести новое правило уже со следующего дня.
Проблемы с водой
В летний знойный день калужанам снизили давление воды. Это коснулось жителей двух улиц города. Однако уже после полудня подачу воды восстановили.
Двое детей пострадали в ДТП
Выяснились подробности об аварии на Московской. В массовом ДТП из пяти машин пострадали дети четырех и пяти лет.
Ситуация обостряется
В Калужской области уже несколько дней подряд поступают сообщения о смертельных случаях ковида. Сегодня скончались четыре человека.
На этом у нас все.
До завтра!
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