Главные новости в Калужской области 24 июня: массовое ДТП, проблемы с водой, прививочная дискриминация

Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.

ДТП на Ленина

На улице Ленина в Калуге произошло ДТП. Там мотоциклист сбил 17-летнего парня. Позже выяснилось, что молодой человек переходил дорогу на красный сигнал светофора.

Прививочная дискриминация

Сотрудник одного из заводов пожаловался на то, что руководство объявило о намерении снизить премию всем работникам, которые не хотят прививаться от коронавируса, на 30%. Пока что об этом заявили только на словах, но сотрудникам пригрозили ввести новое правило уже со следующего дня.

Проблемы с водой

В летний знойный день калужанам снизили давление воды. Это коснулось жителей двух улиц города. Однако уже после полудня подачу воды восстановили.

Двое детей пострадали в ДТП

Выяснились подробности об аварии на Московской. В массовом ДТП из пяти машин пострадали дети четырех и пяти лет.

Ситуация обостряется

В Калужской области уже несколько дней подряд поступают сообщения о смертельных случаях ковида. Сегодня скончались четыре человека.