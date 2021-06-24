Руководство калужского завода на 30% срежет премию не привитым от коронавируса

В редакцию kp40.ru на условиях сохранения анонимности обратился сотрудник одного из заводов Калужской области (название завода имеется в редакции, - прим.ред).

Он сообщил, что сегодня на словах руководство объявило, что снизит премию всем работникам, кто не будет прививаться от коронавируса на 30%.

- Бумаг никаких не подписывали, письменно не уведомляли, просто сказали на словах, - рассказывает читатель. – Это понятно, люди не дураки и знают, что это незаконно, а по трудовому договору премию имеют право резать по ряду оснований. Потому на словах сказали, что из-за отсутствия прививки, а на деле напишут что-нибудь другое, чтоб не прикопались. Обещают уже с завтрашнего дня это ввести.

Напомним, в ряде регионов, в частности в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Тульской области, ввели обязательную вакцинацию для предприятий ряда отраслей. Их руководство обязали до определенной даты привить от коронавируса не менее 60% сотрудников. Иначе предприятие просто закроют. При этом руководители получили право не допускать на работу непривитых сотрудников без сохранения заработной платы.

В Калужской области такие меры пока не планируются, но, видимо, руководство завода, на котором работает наш читатель, решило сыграть на опережение.

Уважаемые читатели, а как на вашей работе обстоит дело с вакцинацией? Принуждают? Призывают и агитируют за вакцинацию? Или не поднимают эту тему?