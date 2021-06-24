В Калужской области от коронавируса скончались еще четыре человека

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 365, сообщает в четверг, 24 июня, федеральный оперативный штаб.

Выявлено 63 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 36 950.

Выздоровели от коронавируса 60 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 35 297 калужан.

На лечении остаются 1 288 человек.

По всей России за сутки выявлены 20 182 случая коронавируса. За весь период - 5 388 695. Выписаны за сутки – 13 505, за весь период – 4 915 615. За последние сутки умерли 568 человек, за все время – 131 463.