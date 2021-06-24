Стали известны подробности массового ДТП с двумя пострадавшими детьми на улице Московской в Калуге

Как мы ранее рассказывали, в среду, 23 июня, в Калуге на улице Московской произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Позже в УМВД рассказали подробности.

По предварительной информации, примерно в 13:27 около дома №215 по улице Московской 33-летний мужчина за рулем «Киа Стрингер» ехал в сторону площади Московской. Автомобилист собирался пойти на обгон, но столкнулся с «Ладой Приорой», 54-летний водитель которой двигался попутно и хотел припарковаться у магазина. В свою очередь «Лада» врезалась в припаркованный «Сангйонг Кайрон», который столкнулся с «Тойотой Королла», а она – с «Пежо Партнер».

Пострадали двое мальчиков четырех и пяти лет – пассажиры «Киа». Их отвезли в детскую областную клиническую больницу, где оказали помощь и отпустили домой.