В Калуге два мальчика пострадали в столкновении «КИА» и «Лады

В среду, 23 июня, около 13:27 в районе дома №215 по улице Московской в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, мужчина за рулем «КИА» ехал в сторону площади Московской. Водитель собирался пойти на обгон, но столкнулся с «Ладой Приорой», водитель которой поворачивал налево.

В результате ДТП пострадали два мальчика, находившихся в «КИА». Их на скорой помощи отвезли в областную клиническую детскую больницу.