В Калуге появились четыре новых пункта вакцинации в торговых центрах
В четырех торговых центрах Калуги появились дополнительные пункты вакцинации. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 24 июня.
Адреса пунктов вакцинации:
- ТЦ «Семейный» (Суворова, 113), вторник-воскресенье, 12:00-14:00
- ТЦ «Новый дом» (1-й Академический проезд, 5), понедельник-суббота, 15:00-18:00
- ООО «Антониус Медвизион» (Энергетиков, 1), понедельник-суббота, 12:00-15:00
- ТЦ «Панорама» (Марата, 7а), вторник-воскресенье, 14:00-16:00
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