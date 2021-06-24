В Калуге появились четыре новых пункта вакцинации в торговых центрах

В четырех торговых центрах Калуги появились дополнительные пункты вакцинации. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 24 июня.

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