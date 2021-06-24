В Калужской области подростковая преступность снизилась на 3,2 процента
В четверг, 24 июня, в Калуге прошло заседание комиссии по профилактике правонарушений в регионе
Речь шла о правонарушениях среди учащихся школ в 2020/2021 году.
На заседании отметили, что в 2020 году в регионе количество несовершеннолетних, совершивших преступления, сократилось на 3,2 процента. На 5,9 процента снизилось количество преступлений, совершенных в составе смешанных групп.
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