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В калужском Минздраве прокомментировали жалобы из людиновской «красной зоны»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.06.2021 14:20 9 2577
В калужском Минздраве прокомментировали жалобы из людиновской «красной зоны»

Жительница Калужской области пожаловалась в соцестях на условия лечения коронавируса в «красной зоне» в Людиново. Видеозапись появилась в сети в ночь на вторник, 22 июня. По большей части пациенты жалуются на бытовые условия.

- Немытые третьи сутки, - рассказывает женщина. – Давление под 200. Это разве лечение? Это ад!

Также пациентки жалуются на отсутствие одноразовой посуды, которую им обещали, но так и не предоставили, а в одном месте звучит весьма серьезная претензия.

- Кислородом дышать не можем, - говорит женский голос за кадром. - Нет розеток.

 

Мы попросили прокомментировать это видео калужский минздрав. Особенно акцентировали внимание на реплике с отсутствием розеток и невозможностью дышать кислородом.

- Не все пациенты требуют кислорода, 30% коек бескислородные, - сказал по этому поводу заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ. - Вместе с этим, если пациент нуждается в кислородотерапии, то он переводится на койку с кислородом. На видео стоит кислородный концентратор (аппарат, производящий кислород из окружающей среды - прим. ред.).

Аппараты, как нам пояснили в минздраве, подключаются к обычным розеткам. Их в палате, где снималось видео, мы насчитали три штуки. В двух из них, как видно на видео, на зарядке стоят смартфоны.

Отвечая на претензии по бытовым проблемам, невозможности выйти из помещений, Соваков подчеркнул, что условия инфекционного стационара не предусматривают свободное перемещение и выход на улицу, так как это приводит к распространению и смешиванию инфекции в стационаре.

- Учитывая, что отмечается рост числа заболевших и госпитализированных пациентов, сейчас разворачиваются дополнительные койки в стационарах, - пояснил Соваков. - Поскольку подготовка стационара требует времени (обработка, выписка или перевод находящихся на лечении пациентов) случаются ситуации, когда пациентов в палате бывает и по 8 человек. Единственным способом защитить себя от ковида является вакцинация. С ней даже если пациент заболевает, то заболевание протекает более легко.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.06.2021 14:20 9 2577
Тэги: общество коронавирус минздрав
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