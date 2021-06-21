В Калужской области 59 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 36 764, сообщает в понедельник, 21 июня, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 50 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 35 126 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 358 жителей нашего региона.

На лечении остаются 1280 человек.

По всей России за сутки выявлены 17 378 случаев коронавируса. За весь период - 5 334 204. Выписан за сутки – 8 361, за весь период – 4 878 333. За последние сутки умерли 440 человек, за все время – 129 801.