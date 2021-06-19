В Калужской области от коронавируса умер еще один человек

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще одну смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 355, сообщает в субботу, 19 июня, федеральный оперативный штаб.

Выявлены 56 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 36 645.

Выздоровели от коронавируса 54 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 35 022 калужанина.

На лечении остаются 1268 человек.

По всей России за сутки выявлены 17 906 случаев коронавируса. За весь период - 5 299 215. Выписаны за сутки – 10 684, за весь период – 4 861 343. За последние сутки умерли 466 человек, за все время – 128 911.