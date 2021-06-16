В 14 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области во вторник, 15 июня, подтвердили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 36 416, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 46 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 813 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 351 житель Калужской области.
На лечении остаются 1252 человека.
В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 9 - снизилось, в трех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 389 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 112 (+2),
- Боровский район – 93 (+1),
- Кировский район – 82 (+1),
- Дзержинский район – 77 (+1),
- Малоярославецкий район – 72 (-2),
- Сухиничский район – 63 (-2),
- Козельский район – 57 (-2),
- Жуковский район – 51 (-2),
- Людиновский район – 35 (-1),
- Медынский район – 26 (-2),
- Думиничский район – 24 (-1),
- Тарусский район – 20 (0),
- Юхновский район – 17 (-1),
- Бабынинский район – 16 (-1),
- Хвастовичский район – 15 (0),
- Ферзиковский район – 14 (0),
- Перемышльский район – 13 (+1),
- Жиздринский район – 12 (+1),
- Спас-Деменский район – 12 (+1),
- Мещовский район – 11 (+1),
- Мосальский район - 10 (+1),
- Куйбышевский район – 9 (+1),
- Ульяновский район – 9 (+1),
- Барятинский район – 7 (+1),
- Износковский район – 6 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 июня 2021 года.
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