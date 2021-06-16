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В 14 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 16.06.2021 09:18 3 1584
В 14 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области во вторник, 15 июня, подтвердили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 36 416, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 46 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 813 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 351 житель Калужской области.

На лечении остаются 1252 человека.

В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 9 - снизилось, в трех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 389 (+4 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 112 (+2),
  • Боровский район – 93 (+1),
  • Кировский район – 82 (+1),
  • Дзержинский район – 77 (+1),
  • Малоярославецкий район – 72 (-2),
  • Сухиничский район – 63 (-2),
  • Козельский район – 57 (-2),
  • Жуковский район – 51 (-2),
  • Людиновский район – 35 (-1),
  • Медынский район – 26 (-2),
  • Думиничский район – 24 (-1),
  • Тарусский район – 20 (0),
  • Юхновский район – 17 (-1),
  • Бабынинский район – 16 (-1),
  • Хвастовичский район – 15 (0),
  • Ферзиковский район – 14 (0),
  • Перемышльский район – 13 (+1),
  • Жиздринский район – 12 (+1),
  • Спас-Деменский район – 12 (+1),
  • Мещовский район – 11 (+1),
  • Мосальский район - 10 (+1),
  • Куйбышевский район – 9 (+1),
  • Ульяновский район – 9 (+1),
  • Барятинский район – 7 (+1),
  • Износковский район – 6 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 июня 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 июня 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 16.06.2021 09:18 3 1584
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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