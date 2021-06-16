В 14 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области во вторник, 15 июня, подтвердили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 36 416, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 46 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 813 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 351 житель Калужской области.

На лечении остаются 1252 человека.

В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 9 - снизилось, в трех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 389 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 112 (+2),

Боровский район – 93 (+1),

Кировский район – 82 (+1),

Дзержинский район – 77 (+1),

Малоярославецкий район – 72 (-2),

Сухиничский район – 63 (-2),

Козельский район – 57 (-2),

Жуковский район – 51 (-2),

Людиновский район – 35 (-1),

Медынский район – 26 (-2),

Думиничский район – 24 (-1),

Тарусский район – 20 (0),

Юхновский район – 17 (-1),

Бабынинский район – 16 (-1),

Хвастовичский район – 15 (0),

Ферзиковский район – 14 (0),

Перемышльский район – 13 (+1),

Жиздринский район – 12 (+1),

Спас-Деменский район – 12 (+1),

Мещовский район – 11 (+1),

Мосальский район - 10 (+1),

Куйбышевский район – 9 (+1),

Ульяновский район – 9 (+1),

Барятинский район – 7 (+1),

Износковский район – 6 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 июня 2021 года.

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