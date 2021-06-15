В Калужской области 112 426 человек привились от коронавируса

Коллективный иммунитет от коронавируса у жителей Калужской области еще не сформировался. Вакцинация в регионе продолжается. С 7 по 14 июня привилось 6499 жителей региона, за все время – 112 426 человек. Во вторник, 15 июня, об этом сообщили в правительстве области.

- Сейчас привиться можно вакциной «Спутник V», - пояснили в правительстве. - «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» остались в некоторых больницах области. Записаться в ближайший пункт вакцинации в удобное время можно по номеру *040 или через портал госуслуг.

Напомним, по всей России за последние десять дней наблюдается рост заболеваемости ковидом.