В Калужской области 50 человек заболели коронавирусом 13 июня

В Калужской области за последние сутки выявлены 50 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 36 319,

Выздоровели от коронавируса 47 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 34 721 калужанин.

Новых смертей от коронавируса не зафиксировано. Общее количество жертв эпидемии составляет 349 человек, сообщает в воскресенье, 13 июня, федеральный оперативный штаб.

По всей России за сутки выявлены 14 723 случая коронавируса. За весь период - 5 208 687. Выписаны за сутки – 9 166, за весь период – 4 801 335. За последние сутки умерли 357 человек, за все время – 126 430.