Главные новости в Калужской области 9 июня: Правый берег без воды, трезвая фан-зона и орбитальная станция

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 9 июня.

В режиме ожидания

В Калуге продолжаются ремонтные работы на трубопроводе, ведущем к котельной на улице Генерала Попова. 7 июня при проведении плановых работ по опрессовке там произошла авария. Прорвало трубу диаметром 600 мм между домами №11 и №8а. В среду о ходе ремонта рассказал городской голова Дмитрий Денисов. Он сообщил, что ремонт завершиться к концу недели. Но это не точно.

Трезвый футбол

Как мы уже рассказывали, в Калуге в Гостином дворе организуют фан-зону для просмотра матчей стартующего 11 июня чемпионата Европы по футболу. Но там будут показывать только игры сборной России, сообщили нам в пресс-службе министерства спорта Калужской области. Еду и алкоголь продавать не будут. Да и количество мест будет ограничено.

«Салют» в Калуге

В Калуге на территории музея космонавтики монтируют макет орбитальной станции «Салют». Об этом сообщил главный архитектор города Алексей Комов. Через специальные смотровые окна в корпусе макета можно будет увидеть подробно, как устроена изнутри станция, где советские космонавты проводили научные исследования в условиях невесомости. Подробности здесь.

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