В Калуге у музея космонавтики устанавливают макет орбитальной станции «Салют»

В Калуге на территории музея космонавтики ведется монтаж макета орбитальной станции «Салют». Об этом 8 июня сообщил главный архитектор города Алексей КОМОВ.

- Заехал после окончания рабочего дня по приглашению директора Натальи Алексеевны Абакумовой в наш обновленный родной музей истории космонавтики, - отметил он. - На территории кипит работа по подготовке к космическому фестивалю «108 минут», который пройдет в выходные. На главной аллее к фестивалю устанавливают большой макет прославленной советской орбитальной станции «Салют».

Через специальные смотровые окна в корпусе макета можно будет увидеть подробно, как устроена станция изнутри, где советские космонавты проводили научные исследования в условиях невесомости.

Орбитальная станция «Салют» была выведена на околоземную орбиту с космодрома «Байконур» 19 апреля 1971 года. В нынешнем году исполнилось 50 лет со дня запуска. Это первая в мире орбитальная станция.

Интересно, что первоначально орбитальную станцию планировалось именовать «Зарей». Но перед стартом появилась информация, что такое же название носит космический спутник Китая. Поэтому название изменили на «Салют».

11 октября 1971 года первую станцию «Салют» вывели с орбиты. Она была затоплена в акватории Тихого океана после 176 суток в космосе.

С 1973 года по 1986 год были запущены еще шесть орбитальных станций: «Салют-2», «Салют-3», «Салют-4», «Салют-5», «Салют-6» и «Салют-7». В дальнейшем это помогло создать орбитальный комплекс «Мир» и Международную космическую станцию.