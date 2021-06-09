Губернатор Калужской области уехал в отпуск в Ставропольский край

Губернатор Калужской области Владислав Шапша ушел в плановый отпуск. В среду, 9 июня, он сообщил об этом на своих страницах в социальных сетях.

- Друзья, у меня плановый отпуск, - написал Шапша. - Нахожусь в Ставропольском крае. Планирую много ходить пешком по горам, читать, общаться с семьей.

При этом глава региона подчеркнул, что остается на связи.

Напомним, Владислав Шапша был назначен временно исполняющим полномочия губернатора Калужской области в феврале 2020 года. Во главе нашего региона он сменил Анатолия Артамонова. В сентябре прошлого года Шапша выиграл губернаторские выборы.