Губернатор Калужской области уехал в отпуск в Ставропольский край
Губернатор Калужской области Владислав Шапша ушел в плановый отпуск. В среду, 9 июня, он сообщил об этом на своих страницах в социальных сетях.
- Друзья, у меня плановый отпуск, - написал Шапша. - Нахожусь в Ставропольском крае. Планирую много ходить пешком по горам, читать, общаться с семьей.
При этом глава региона подчеркнул, что остается на связи.
Напомним, Владислав Шапша был назначен временно исполняющим полномочия губернатора Калужской области в феврале 2020 года. Во главе нашего региона он сменил Анатолия Артамонова. В сентябре прошлого года Шапша выиграл губернаторские выборы.
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