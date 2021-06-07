В 13 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в воскресенье, 6 июня, подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 974, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 50 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 393 калужанина.

Зафиксирована одна новая смерть. Скончался 71-летний житель Калуги.

На лечении остаются 1237 человек.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в четырех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 385 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 109 (+2),

Боровский район – 97 (-2),

Кировский район – 81 (-2),

Дзержинский район – 77 (-2),

Малоярославецкий район – 73 (+2),

Сухиничский район – 67 (-1),

Козельский район – 64 (+2),

Жуковский район – 57 (+2),

Людиновский район – 38 (+1),

Медынский район – 23 (+1),

Думиничский район – 21 (+1),

Тарусский район – 18 (-1),

Юхновский район – 17 (-2),

Бабынинский район – 16 (+1),

Хвастовичский район – 15 (0),

Ферзиковский район – 13 (-1),

Перемышльский район – 12 (0),

Жиздринский район – 10 (-1),

Спас-Деменский район – 10 (-1),

Мещовский район – 9 (0),

Мосальский район - 7 (-1),

Куйбышевский район – 6 (-1),

Ульяновский район – 5 (-1),

Барятинский район – 4 (-1),

Износковский район – 3 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 6 июня 2021 года.

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