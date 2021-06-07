В 13 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в воскресенье, 6 июня, подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 974, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 50 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 393 калужанина.
Зафиксирована одна новая смерть. Скончался 71-летний житель Калуги.
На лечении остаются 1237 человек.
В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в четырех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 385 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 109 (+2),
- Боровский район – 97 (-2),
- Кировский район – 81 (-2),
- Дзержинский район – 77 (-2),
- Малоярославецкий район – 73 (+2),
- Сухиничский район – 67 (-1),
- Козельский район – 64 (+2),
- Жуковский район – 57 (+2),
- Людиновский район – 38 (+1),
- Медынский район – 23 (+1),
- Думиничский район – 21 (+1),
- Тарусский район – 18 (-1),
- Юхновский район – 17 (-2),
- Бабынинский район – 16 (+1),
- Хвастовичский район – 15 (0),
- Ферзиковский район – 13 (-1),
- Перемышльский район – 12 (0),
- Жиздринский район – 10 (-1),
- Спас-Деменский район – 10 (-1),
- Мещовский район – 9 (0),
- Мосальский район - 7 (-1),
- Куйбышевский район – 6 (-1),
- Ульяновский район – 5 (-1),
- Барятинский район – 4 (-1),
- Износковский район – 3 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 6 июня 2021 года.
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