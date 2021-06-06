В Калужской области еще один человек умер от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили одну смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 344, сообщает в воскресенье, 6 июня, федеральный оперативный штаб.

Выявлен 51 новый случай заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 35 974,

Выздоровели от коронавируса 50 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 393 калужанина.

На лечении остаются 1237 человек.

По всей России за сутки выявлены 9163 случая коронавируса. За весь период - 5 126 437. Выписаны за сутки – 7369, за весь период – 4 736 446. За последние сутки умер 351 человек, за все время – 123 787.

UPD. В областном Минздраве уточнили, что скончался 71-летний житель Калуги.

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