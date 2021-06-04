В 14 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в четверг, 3 июня, подтвердили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 824, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровел 41 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 34 252 калужанина.
Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 341 калужанин.
На лечении остается 1231 человек.
В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 9 - снизилось, в трех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 376 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 108 (+2),
- Боровский район – 96 (+2),
- Кировский район – 87 (+1),
- Дзержинский район – 80 (-1),
- Малоярославецкий район – 75 (-3),
- Сухиничский район – 71 (+1),
- Козельский район – 62 (-1),
- Жуковский район – 51 (-1),
- Людиновский район – 40 (-4),
- Медынский район – 23 (+2),
- Думиничский район – 21 (+2),
- Тарусский район – 18 (+1),
- Юхновский район – 16 (0),
- Бабынинский район – 15 (+1),
- Хвастовичский район – 14 (+1),
- Ферзиковский район – 13 (+1),
- Перемышльский район – 12 (+2),
- Жиздринский район – 11 (+2),
- Спас-Деменский район – 10 (+1),
- Мещовский район – 8 (0),
- Мосальский район - 7 (0),
- Куйбышевский район – 5 (-1),
- Ульяновский район – 5 (-1),
- Барятинский район – 4 (-1),
- Износковский район – 3 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 3 июня 2021 года.
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