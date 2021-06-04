В 14 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в четверг, 3 июня, подтвердили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 824, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровел 41 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 34 252 калужанина.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 341 калужанин.

На лечении остается 1231 человек.

В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 9 - снизилось, в трех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 376 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 108 (+2),

Боровский район – 96 (+2),

Кировский район – 87 (+1),

Дзержинский район – 80 (-1),

Малоярославецкий район – 75 (-3),

Сухиничский район – 71 (+1),

Козельский район – 62 (-1),

Жуковский район – 51 (-1),

Людиновский район – 40 (-4),

Медынский район – 23 (+2),

Думиничский район – 21 (+2),

Тарусский район – 18 (+1),

Юхновский район – 16 (0),

Бабынинский район – 15 (+1),

Хвастовичский район – 14 (+1),

Ферзиковский район – 13 (+1),

Перемышльский район – 12 (+2),

Жиздринский район – 11 (+2),

Спас-Деменский район – 10 (+1),

Мещовский район – 8 (0),

Мосальский район - 7 (0),

Куйбышевский район – 5 (-1),

Ульяновский район – 5 (-1),

Барятинский район – 4 (-1),

Износковский район – 3 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 3 июня 2021 года.

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