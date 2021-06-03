В Калужской области 50 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 824, сообщает в четверг, 3 июня, федеральный оперативный штаб.

Выздоровел от ковида 41 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 34 252 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 341 житель нашего региона.

На лечении остаются 1222 человека.

По всей России за сутки выявлены 8933 случая коронавируса. За весь период - 5 099 182. Выписаны за сутки – 9383, за весь период – 4 711 982. За последние сутки умерли 393 человека, за все время – 122 660.

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