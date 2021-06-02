В 17 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 1 июня, подтвердили 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 723, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 46 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 34 166 калужан.
Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 341 калужанин.
На лечении остаются 1216 человек.
В 17 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 9 - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 370 (-3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 108 (-3),
- Боровский район – 93 (-2),
- Кировский район – 89 (-4),
- Дзержинский район – 82 (-2),
- Малоярославецкий район – 78 (-4),
- Сухиничский район – 71 (-5),
- Козельский район – 63 (-3),
- Жуковский район – 52 (-2),
- Людиновский район – 45 (+2),
- Медынский район – 19 (+2),
- Думиничский район – 18 (+2),
- Тарусский район – 17 (+2),
- Юхновский район – 15 (+2),
- Бабынинский район – 14 (+2),
- Хвастовичский район – 13 (+1),
- Ферзиковский район – 12 (+2),
- Перемышльский район – 11 (+2),
- Жиздринский район – 10 (+3),
- Спас-Деменский район – 8 (+2),
- Мещовский район – 7 (+2),
- Мосальский район - 6 (+2),
- Куйбышевский район – 5 (+2),
- Ульяновский район – 4 (+1),
- Барятинский район – 3 (+1),
- Износковский район – 3 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 июня 2021 года.
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