В 17 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 1 июня, подтвердили 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 723, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 46 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 34 166 калужан.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 341 калужанин.

На лечении остаются 1216 человек.

В 17 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 9 - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 370 (-3 к предыдущему дню),

Обнинск – 108 (-3),

Боровский район – 93 (-2),

Кировский район – 89 (-4),

Дзержинский район – 82 (-2),

Малоярославецкий район – 78 (-4),

Сухиничский район – 71 (-5),

Козельский район – 63 (-3),

Жуковский район – 52 (-2),

Людиновский район – 45 (+2),

Медынский район – 19 (+2),

Думиничский район – 18 (+2),

Тарусский район – 17 (+2),

Юхновский район – 15 (+2),

Бабынинский район – 14 (+2),

Хвастовичский район – 13 (+1),

Ферзиковский район – 12 (+2),

Перемышльский район – 11 (+2),

Жиздринский район – 10 (+3),

Спас-Деменский район – 8 (+2),

Мещовский район – 7 (+2),

Мосальский район - 6 (+2),

Куйбышевский район – 5 (+2),

Ульяновский район – 4 (+1),

Барятинский район – 3 (+1),

Износковский район – 3 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 июня 2021 года.

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