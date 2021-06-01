В Калужской области 49 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 723, сообщает во вторник, 1 июня, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 46 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 166 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 341 житель нашего региона.

На лечении остаются 1216 человек.

По всей России за сутки выявлены 9500 случаев коронавируса. За весь период - 5 081 417. Выписаны за сутки – 8994, за весь период – 4 693 579. За последние сутки умерли 372 человека, за все время – 121 873.

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