В 12 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в понедельник, 31 мая, подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 674, сообщили во вторник в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 46 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 34 120 калужан.
Зафиксированы две новые смерти. Скончались 62-летний житель Калуги и 58-летний пациент из Козельска. В списке жертв ковида теперь 341 калужанин.
На лечении остаются 1213 человек.
В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось, в четырех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 373 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 111 (+3),
- Боровский район – 95 (-2),
- Кировский район – 93 (-1),
- Дзержинский район – 84 (-3),
- Малоярославецкий район – 82 (-1),
- Сухиничский район – 76 (-2),
- Козельский район – 66 (+1),
- Жуковский район – 54 (+1),
- Людиновский район – 43 (+1),
- Медынский район – 17 (+1),
- Думиничский район – 16 (+1),
- Тарусский район – 15 (0),
- Юхновский район – 13 (+1),
- Бабынинский район – 12 (+1),
- Хвастовичский район – 12 (+1),
- Ферзиковский район – 10 (0),
- Перемышльский район – 9 (0),
- Жиздринский район – 7 (-1),
- Спас-Деменский район – 6 (-1),
- Мещовский район – 5 (-1),
- Мосальский район - 4 (-1),
- Куйбышевский район – 3 (-1),
- Ульяновский район – 3 (-1),
- Барятинский район – 2 (-1),
- Износковский район – 2 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 31 мая 2021 года.
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