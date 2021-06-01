В 12 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в понедельник, 31 мая, подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 674, сообщили во вторник в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 46 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 34 120 калужан.

Зафиксированы две новые смерти. Скончались 62-летний житель Калуги и 58-летний пациент из Козельска. В списке жертв ковида теперь 341 калужанин.

На лечении остаются 1213 человек.

В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось, в четырех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 373 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 111 (+3),

Боровский район – 95 (-2),

Кировский район – 93 (-1),

Дзержинский район – 84 (-3),

Малоярославецкий район – 82 (-1),

Сухиничский район – 76 (-2),

Козельский район – 66 (+1),

Жуковский район – 54 (+1),

Людиновский район – 43 (+1),

Медынский район – 17 (+1),

Думиничский район – 16 (+1),

Тарусский район – 15 (0),

Юхновский район – 13 (+1),

Бабынинский район – 12 (+1),

Хвастовичский район – 12 (+1),

Ферзиковский район – 10 (0),

Перемышльский район – 9 (0),

Жиздринский район – 7 (-1),

Спас-Деменский район – 6 (-1),

Мещовский район – 5 (-1),

Мосальский район - 4 (-1),

Куйбышевский район – 3 (-1),

Ульяновский район – 3 (-1),

Барятинский район – 2 (-1),

Износковский район – 2 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 31 мая 2021 года.

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