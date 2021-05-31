В Калужской области еще два человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 674, сообщает в понедельник, 31 мая, федеральный оперативный штаб.

46 жителей нашего региона выздоровели от ковида. Всего с болезнью справились 34 120 калужан.

Зафиксированы две новые смерти. В списке умерших теперь 341 житель нашего региона.

На лечении остаются 1213 человек.

По всей России за сутки выявлены 8475 случаев коронавируса. За весь период - 5 071 917. Выписаны за сутки – 6715, за весь период – 4 684 585. За последние сутки умерли 339 человек, за все время – 121 501.

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