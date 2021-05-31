В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 30 мая, подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 576, сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 46 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 34 074 калужанинина.

Зафиксированы две новые смерти. Скончались 49-летний житель Калуги и 64-летний пациент из Дзержинского района. В списке жертв ковида теперь 339 калужан.

На лечении остается 1214 человек.

В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в четырех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 369 (+9 к предыдущему дню),

Обнинск – 108 (+3),

Боровский район – 97 (-2),

Кировский район – 94 (+2),

Дзержинский район – 87 (+1),

Малоярославецкий район – 83 (+3),

Сухиничский район – 78 (+5),

Козельский район – 65 (+1),

Жуковский район – 53 (+2),

Людиновский район – 42 (-1),

Медынский район – 16 (-2),

Думиничский район – 15 (-2),

Тарусский район – 15 (-1),

Юхновский район – 12 (-4),

Бабынинский район – 11 (-3),

Хвастовичский район – 11 (-1),

Ферзиковский район – 10 (-1),

Перемышльский район – 9 (-1),

Жиздринский район – 8 (-1),

Спас-Деменский район – 7 (-2),

Мещовский район – 6 (-1),

Мосальский район - 5 (0),

Куйбышевский район – 4 (-1),

Ульяновский район – 4 (0),

Барятинский район – 3 (0),

Износковский район – 2 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 мая 2021 года.

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