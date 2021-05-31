В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 30 мая, подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 576, сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 46 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 34 074 калужанинина.
Зафиксированы две новые смерти. Скончались 49-летний житель Калуги и 64-летний пациент из Дзержинского района. В списке жертв ковида теперь 339 калужан.
На лечении остается 1214 человек.
В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в четырех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 369 (+9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 108 (+3),
- Боровский район – 97 (-2),
- Кировский район – 94 (+2),
- Дзержинский район – 87 (+1),
- Малоярославецкий район – 83 (+3),
- Сухиничский район – 78 (+5),
- Козельский район – 65 (+1),
- Жуковский район – 53 (+2),
- Людиновский район – 42 (-1),
- Медынский район – 16 (-2),
- Думиничский район – 15 (-2),
- Тарусский район – 15 (-1),
- Юхновский район – 12 (-4),
- Бабынинский район – 11 (-3),
- Хвастовичский район – 11 (-1),
- Ферзиковский район – 10 (-1),
- Перемышльский район – 9 (-1),
- Жиздринский район – 8 (-1),
- Спас-Деменский район – 7 (-2),
- Мещовский район – 6 (-1),
- Мосальский район - 5 (0),
- Куйбышевский район – 4 (-1),
- Ульяновский район – 4 (0),
- Барятинский район – 3 (0),
- Износковский район – 2 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 мая 2021 года.
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