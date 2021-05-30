В Калужской области 2 человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 627, сообщает в воскресенье, 30 мая, федеральный оперативный штаб.

46 жителей нашего региона выздоровели от ковида. Всего с болезнью справились 34 074 калужанина.

Зафиксированы две новые смерти. В списке умерших теперь 339 жителей нашего региона.