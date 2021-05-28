В Калужской области 50 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 527, сообщает в пятницу, 28 мая, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 52 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 33 977 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 334 жителя нашего региона.

На лечении остаются 1216 человек.

По всей России за сутки выявлены 9252 случая коронавируса. За весь период - 5 044 459. Выписаны за сутки – 9385, за весь период – 4 661 234. За последние сутки умерли 404 человека, за все время – 120 406.

Тем временем

В Калужской области масочный режим продлен до 30 июня. Подробности.

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