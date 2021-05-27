В Калужской области 51 человек заболел коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 477, сообщает в четверг, 27 мая, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 54 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 33 925 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 334 жителя нашего региона.

На лечении остаются 1218 человек.

По всей России за сутки выявлены 9039 случаев коронавируса. За весь период - 5 035 207. Выписаны за сутки – 9759, за весь период – 4 651 849. За последние сутки умерли 402 человека, за все время – 120 002.

Тем временем

В Калужской области масочный режим продлен до 30 июня. Подробности.

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