В Калужской области 51 человек заболел коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 477, сообщает в четверг, 27 мая, федеральный оперативный штаб.
Выздоровели от ковида 54 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 33 925 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 334 жителя нашего региона.
На лечении остаются 1218 человек.
По всей России за сутки выявлены 9039 случаев коронавируса. За весь период - 5 035 207. Выписаны за сутки – 9759, за весь период – 4 651 849. За последние сутки умерли 402 человека, за все время – 120 002.
Тем временем
В Калужской области масочный режим продлен до 30 июня. Подробности.
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