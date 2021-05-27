В 13 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в среду, 26 мая, подтвердили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 426, сообщили в четверг в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровел 61 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 33 871 калужанин.
Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 334 калужанина.
На лечении остается 1221 человек.
В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в четырех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 365 (-7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 106 (-2),
- Боровский район – 103 (-1),
- Кировский район – 96 (-3),
- Дзержинский район – 94 (-4),
- Малоярославецкий район – 85 (-2),
- Сухиничский район – 76 (-1),
- Козельский район – 65 (-1),
- Жуковский район – 53 (+1),
- Людиновский район – 45 (+1),
- Медынский район – 17 (-2),
- Думиничский район – 14 (0),
- Тарусский район – 13 (0),
- Юхновский район – 12 (0),
- Бабынинский район – 11 (+1),
- Хвастовичский район – 10 (+1),
- Ферзиковский район – 9 (+1),
- Перемышльский район – 8 (+1),
- Жиздринский район – 7 (+1),
- Спас-Деменский район – 7 (+1),
- Мещовский район – 6 (+1),
- Мосальский район - 5 (+1),
- Куйбышевский район – 4 (+1),
- Ульяновский район – 4 (+1),
- Барятинский район – 3 (+1),
- Износковский район – 2 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 мая 2021 года.
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