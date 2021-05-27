В 13 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в среду, 26 мая, подтвердили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 426, сообщили в четверг в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровел 61 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 33 871 калужанин.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 334 калужанина.

На лечении остается 1221 человек.

В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в четырех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 365 (-7 к предыдущему дню),

Обнинск – 106 (-2),

Боровский район – 103 (-1),

Кировский район – 96 (-3),

Дзержинский район – 94 (-4),

Малоярославецкий район – 85 (-2),

Сухиничский район – 76 (-1),

Козельский район – 65 (-1),

Жуковский район – 53 (+1),

Людиновский район – 45 (+1),

Медынский район – 17 (-2),

Думиничский район – 14 (0),

Тарусский район – 13 (0),

Юхновский район – 12 (0),

Бабынинский район – 11 (+1),

Хвастовичский район – 10 (+1),

Ферзиковский район – 9 (+1),

Перемышльский район – 8 (+1),

Жиздринский район – 7 (+1),

Спас-Деменский район – 7 (+1),

Мещовский район – 6 (+1),

Мосальский район - 5 (+1),

Куйбышевский район – 4 (+1),

Ульяновский район – 4 (+1),

Барятинский район – 3 (+1),

Износковский район – 2 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 мая 2021 года.

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