В Калужской области 52 человека заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 52 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 426, сообщает в среду, 26 мая, федеральный оперативный штаб.

Выздоровел от ковида 61 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 33 871 калужанин.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 334 жителя нашего региона.

На лечении остается 1221 человек.

По всей России за сутки выявлены 8373 случая коронавируса. За весь период - 5 026 168. Выписаны за сутки – 9135, за весь период – 4 642 090. За последние сутки умерли 406 человек, за все время – 119 600.

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