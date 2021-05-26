В Калужской области 52 человека заразились коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили 52 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 426, сообщает в среду, 26 мая, федеральный оперативный штаб.
Выздоровел от ковида 61 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 33 871 калужанин.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 334 жителя нашего региона.
На лечении остается 1221 человек.
По всей России за сутки выявлены 8373 случая коронавируса. За весь период - 5 026 168. Выписаны за сутки – 9135, за весь период – 4 642 090. За последние сутки умерли 406 человек, за все время – 119 600.
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