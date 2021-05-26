В 22 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 25 мая, подтвердили 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 374, сообщили в среду в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровел 71 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 33 810 калужан.
Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 334 калужанина.
На лечении остаются 1230 человек.
В четырех районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 22 - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 372 (+3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 108 (-2),
- Боровский район – 104 (-1),
- Кировский район – 99 (-2),
- Дзержинский район – 98 (+3),
- Малоярославецкий район – 87 (+2),
- Сухиничский район – 77 (-1),
- Козельский район – 66 (+2),
- Жуковский район – 52 (-3),
- Людиновский район – 44 (-2),
- Медынский район – 19 (-2),
- Думиничский район – 14 (-1),
- Тарусский район – 13 (-2),
- Юхновский район – 12 (-1),
- Бабынинский район – 10 (-1),
- Хвастовичский район – 9 (-2),
- Ферзиковский район – 8 (-2),
- Перемышльский район – 7 (-2),
- Жиздринский район – 6 (-2),
- Спас-Деменский район – 6 (-1),
- Мещовский район – 5 (-1),
- Мосальский район - 4 (-1),
- Куйбышевский район – 3 (-1),
- Ульяновский район – 3 (-1),
- Барятинский район – 2 (-1),
- Износковский район – 2 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 мая 2021 года.
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