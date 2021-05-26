В 22 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 25 мая, подтвердили 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 374, сообщили в среду в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровел 71 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 33 810 калужан.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 334 калужанина.

На лечении остаются 1230 человек.

В четырех районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 22 - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 372 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 108 (-2),

Боровский район – 104 (-1),

Кировский район – 99 (-2),

Дзержинский район – 98 (+3),

Малоярославецкий район – 87 (+2),

Сухиничский район – 77 (-1),

Козельский район – 66 (+2),

Жуковский район – 52 (-3),

Людиновский район – 44 (-2),

Медынский район – 19 (-2),

Думиничский район – 14 (-1),

Тарусский район – 13 (-2),

Юхновский район – 12 (-1),

Бабынинский район – 10 (-1),

Хвастовичский район – 9 (-2),

Ферзиковский район – 8 (-2),

Перемышльский район – 7 (-2),

Жиздринский район – 6 (-2),

Спас-Деменский район – 6 (-1),

Мещовский район – 5 (-1),

Мосальский район - 4 (-1),

Куйбышевский район – 3 (-1),

Ульяновский район – 3 (-1),

Барятинский район – 2 (-1),

Износковский район – 2 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 мая 2021 года.

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