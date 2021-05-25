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В Калужской области вновь 48 человек заболели коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.05.2021 11:22 0 486
В Калужской области вновь 48 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки, как и днем ранее, подтвердили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 374, сообщает во вторник, 25 мая, федеральный оперативный штаб.

Выздоровел от ковида 71 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 33 810 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 334 жителя нашего региона.

На лечении остается 1230 человек.

По всей России за сутки выявлены 7884 случая коронавируса. За весь период - 5 017 795. Выписаны за сутки – 8743, за весь период – 4 632 955. За последние сутки умерли 393 человека, за все время – 119 194.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.05.2021 11:22 0 486
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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